Ворог знову вдарив по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені
Четвер, 28 липня 2022, 11:22
Одна людина загинула та двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів села Шестірня у Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні".
Деталі: За словами голови ОВА, у результаті обстрілу виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці.
Масштаби руйнувань з’ясовуються.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що росіяни вночі 28 липня гатили по Криворізькому району Дніпропетровщини з "Ураганів" та ствольної артилерії.