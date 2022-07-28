Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог знову вдарив по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені

Ірина БалачукЧетвер, 28 липня 2022, 11:22
Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині 27 липня. Фото з Telegram Резніченка

Одна людина загинула та двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів села Шестірня у Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні".

Деталі: За словами голови ОВА, у результаті обстрілу виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Передісторія: 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
Головне сьогодні

У районі Пісків росіяни при спробі штурму переодяглися у форму ЗСУ – Генштаб

Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана

Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

СБУ взялася за митників, які випустили за кордон дружину Котвіцького з мільйонами доларів у валізах

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Ураганів"
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область, у Марганці поранено жінку
По двох районах Дніпропетровщини ворог вдарив з РСЗВ і артилерії
Останні новини
21:18
Чехія слідом за Румунією йде з російських інвестиційних банків
21:08
"Нафтогаз" отримав дозвіл АМКУ приєднати шість ТЕЦ
20:55
відеоНа Вінниччині священник московського патріархату побив хрестом отця ПЦУ під час похорону
20:55
фотоРосіяни обстріляли Бахмут: 3 загиблих та 3 поранених
20:50
Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги
20:29
У Конгресі США кажуть про наявність підтримки надання Україні далекобійних ракет для HIMARS
20:14
Ексдружина Боголюбова відсудила в Приватбанку $18 мільйонів – банк подає касацію
20:02
В Україні створять Коледж Європи – Зеленський
19:55
Молдова продовжила ще на 60 днів надзвичайний стан через війну в Україні
19:49
У Коблево дві людини підірвалися на міні в морі – Кім
Усі новини...