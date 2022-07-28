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Ворог знову вдарив по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені

Ірина БалачукЧетвер, 28 липня 2022, 11:22
Ворог знову вдарив по Дніпропетровщині: є загиблий і поранені
Наслідки російських ударів по Дніпропетровщині 27 липня. Фото з Telegram Резніченка

Одна людина загинула та двоє отримали поранення у результаті російських обстрілів села Шестірня у Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні".

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Деталі: За словами голови ОВА, у результаті обстрілу виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці.

Масштаби руйнувань з’ясовуються.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнажертви
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