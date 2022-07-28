Росіяни гатили по Дніпропетровщині з "Ураганів"

Росіяни вночі гатили по Криворізькому району Дніпропетровщини з "Ураганів" та ствольної артилерії, люди не постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Деталі: Зазначається, що російська армія накрила вогнем дві громади району - Зеленодольську та Апостолівську.

У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід.

У Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування.

В інших районах області наразі спокійно.

Нагадаємо: Протягом ночі ворог також обстрілював Харків, Київщину, Чернігівщину.