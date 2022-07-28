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Враг снова ударил по Днепропетровщине: есть погибший и раненые

Ирина БалачукЧетверг, 28 июля 2022, 11:22
Враг снова ударил по Днепропетровщине: есть погибший и раненые
Последствия ударов по Днепропетровщине 27 июля. Фото с Telegram Резниченко

Один человек погиб и двое получили ранения в результате российских обстрелов села Шестерня в Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО Широковскую общину. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены – они в больнице".

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Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрела возник пожар. На месте работают пожарные.

Масштабы разрушений выясняются.

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Темы: Днепропетровская областьвойнажертвы
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