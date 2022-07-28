Враг снова ударил по Днепропетровщине: есть погибший и раненые

Последствия ударов по Днепропетровщине 27 июля. Фото с Telegram Резниченко

Один человек погиб и двое получили ранения в результате российских обстрелов села Шестерня в Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО Широковскую общину. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены – они в больнице".

Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрела возник пожар. На месте работают пожарные.

Масштабы разрушений выясняются.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что россияне ночью били по Криворожскому району Днепропетровщины из "Ураганов" и ствольной артиллерии.