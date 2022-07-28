Враг снова ударил по Днепропетровщине: есть погибший и раненые
Четверг, 28 июля 2022, 11:22
Один человек погиб и двое получили ранения в результате российских обстрелов села Шестерня в Днепропетровской области.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Российская армия снова ударила по Криворожскому району. Накрыли огнем из РСЗО Широковскую общину. Целенаправленно попали по агропредприятию в Шестерне. Один человек погиб, двое ранены – они в больнице".
Детали: По словам главы ОВА, в результате обстрела возник пожар. На месте работают пожарные.
Масштабы разрушений выясняются.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что россияне ночью били по Криворожскому району Днепропетровщины из "Ураганов" и ствольной артиллерии.
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