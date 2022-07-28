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Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 11:59
Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування
Олексій Громов

У Київській області російські війська завдали удару по військовій частині, є руйнування.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області.

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На даний час є інфомація що одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром".

Деталі: За словами Громова, противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з району миса Фіолент.

Стосовно Чернігівської області представник Генштабу уточнив, що 5.25 по 6.30 населений пункт Гончарівське зазнав обстрілів із реактивних систем залпового вогню (близько 20 снарядів по позиціях ЗСУ). Пуски були здійснені з населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь.

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"Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються",  - додав Громов.

Оновлено: За даними ОВА, у Вишгородському районі Київської області від ранкових обстрілів постраждали щонайменше 5 цивільних людей.

Нагадаємо: У День державності України 28 липня російська армія вдарила ракетами різного класу по Україні з трьох напрямків.

Всього ворог випустив близько 20 ракет.

Теми: Київська областьвійна
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