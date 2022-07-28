Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Київщині: росіяни поцілили у військову частину, є руйнування

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 11:59
Олексій Громов

У Київській області російські війська завдали удару по військовій частині, є руйнування.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня, відповідаючи на запитання журналістів

Пряма мова: "Близько 5 години ранку противник завдав ракетного удару шістьма крилатими ракетами "Калібр" по військовій частині в населеному пункті Лютіж Київської області.

На даний час є інфомація що одна будівля зруйнована і дві – пошкоджено. Окрім того, одна крилата ракета була збита в повітрі над Бучанським кар'єром".

Деталі: За словами Громова, противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з району миса Фіолент.

Стосовно Чернігівської області представник Генштабу уточнив, що 5.25 по 6.30 населений пункт Гончарівське зазнав обстрілів із реактивних систем залпового вогню (близько 20 снарядів по позиціях ЗСУ). Пуски були здійснені з населеного пункту Зябрівка Республіки Білорусь.

"Є втрати в нашому особовому складі, вони уточнюються",  - додав Громов.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За даними ОВА, у Вишгородському районі Київської області від ранкових обстрілів постраждали щонайменше 5 цивільних людей.

Нагадаємо: У День державності України 28 липня російська армія вдарила ракетами різного класу по Україні з трьох напрямків.

Всього ворог випустив близько 20 ракет.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Київська областьвійна
Головне сьогодні

Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги

Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана

Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

СБУ взялася за митників, які випустили за кордон дружину Котвіцького з мільйонами доларів у валізах

Усі новини...
ЗСУ за два тижні звільнили 3 села на Херсонщині – Генштаб
У Кропивницькому пролунали вибухи
У Кремлі націлилися "звільняти" Україну цілковито
Ракетні удари по Київщині: є постраждалі серед цивільних
Останні новини
21:43
Прем'єр Болгарії розповів про вплив Росії в країні та підривну роботу посольства РФ
21:28
В МЗС Румунії відреагували на мапу Медведєва з мріями про поділ України
21:18
Чехія слідом за Румунією йде з російських інвестиційних банків
21:08
"Нафтогаз" отримав дозвіл АМКУ приєднати шість ТЕЦ
20:55
відеоНа Вінниччині священник московського патріархату побив хрестом отця ПЦУ під час похорону
20:55
фотоРосіяни обстріляли Бахмут: 3 загиблих та 3 поранених
20:50
Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги
20:29
У Конгресі США кажуть про наявність підтримки надання Україні далекобійних ракет для HIMARS
20:14
Ексдружина Боголюбова відсудила в Приватбанку $18 мільйонів – банк подає касацію
20:02
В Україні створять Коледж Європи – Зеленський
Усі новини...