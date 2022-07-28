Удар по Киевщине: россияне попали в воинскую часть, есть разрушения

В Киевской области российские войска нанесли удар по воинской части, есть разрушения.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 28 июля, отвечая на вопросы журналистов

Прямая речь: "Около 5 часов утра противник нанес ракетный удар шестью крылатыми ракетами "Калибр" по воинской части в населенном пункте Лютеж Киевской области.

В настоящее время есть информация, что одно здание разрушено и два – повреждены. Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером".

Детали: По словам Громова, противник нанес удар с акватории Черного моря – из района мыса Фиолент.

Относительно Черниговской области представитель Генштаба уточнил, что 5.25 по 6.30 населенный пункт Гончаровское подвергся обстрелам из реактивных систем залпового огня (около 20 снарядов) по позициям ВСУ. Пуски были совершены из населенного пункта Зябровка Республики Беларусь.

"Есть потери в нашем личном составе, они уточняются", - добавил Громов.

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Обновлено: По данным ОВА, в Вышгородском районе Киевской области от утренних обстрелов пострадали не менее 5 гражданских людей.

Напомним: В День государственности Украины 28 июля российская армия ударила ракетами разного класса по Украине с трех направлений.

Всего враг выпустил около 20 ракет.