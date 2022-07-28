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Ракетні удари по Київщині: відомо про 15 постраждалих

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 13:31
Уламок ракети на Київщині 28 липня, фото з телеграм-канала Андрія Нєбітова

У Вишгородському районі Київської області від ранкових обстрілів постраждали щонайменше 15 людей.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, голова ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Нєбітова: "15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. Залишки ще однієї ракети поліцейські виявили в лісосмузі Вишгородського району. На щастя, тут ніхто не постраждав".

Деталі: За його словами, завдяки вчасному реагуванню на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків. Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про п'ятьох постраждалих серед цивільних та пошкодження об’єктів інфраструктури. 

Передісторія: 

  • Зранку 28 липня під Києвом пролунало щонайменше два вибухи, росіяни поцілили у військову частину. 
  • Близько 09:00 поліція повідомила, що жертв і постраждалих немає, за попередніми даними. 

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Теми: Київська областьвійна
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