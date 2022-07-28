Ракетні удари по Київщині: відомо про 15 постраждалих

У Вишгородському районі Київської області від ранкових обстрілів постраждали щонайменше 15 людей.

Джерело: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram, голова ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Нєбітова: "15 потерпілих внаслідок ракетного обстрілу на Київщині. На даний час маємо таку цифру. Залишки ще однієї ракети поліцейські виявили в лісосмузі Вишгородського району. На щастя, тут ніхто не постраждав".

Деталі: За його словами, завдяки вчасному реагуванню на сигнал тривоги вдалося уникнути більш тяжких наслідків. Водночас голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про п'ятьох постраждалих серед цивільних та пошкодження об’єктів інфраструктури.

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