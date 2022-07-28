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СБУ взялася за митників, які випустили за кордон дружину Котвіцького з мільйонами доларів у валізах

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 липня 2022, 12:59

Співробітники Служби безпеки України розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про мільйони готівки, вивезені дружиною колишнього нардепа від "Народного фронту" Ігоря Котвіцького.

В СБУ зазначають, що зараз триває стадія збору доказів.

Пряма мова Дехтяренка: "За наявною інформацією, ці готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через "зелений коридор" пункту пропуску Закарпатської митниці.

Такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству, тому що через "зелений коридор" (без декларування) можна вивозити не більше 10 тис. доларів США за раз.

Більше того, співробітники митниці не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством.

ВІДЕО ДНЯ

Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи.

 

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Наразі триває масштабна робота над збором доказової бази та притягненням до відповідальності усіх причетних осіб".

Передісторія:

  • Анастасія Котвицька (дівоче прізвище Кучер) – дружина колишнього нардепа від "Народного фронту" Ігоря Олександровича Котвицького. Якого, своєю чергою, називають бізнес-партнером екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
  • 14 березня 2022 року на пункт "Вилок" Закарпатської митниці прибув автомобіль Opel Vivaro. За кермом, а також як один з пасажирів перебували громадяни Угорщини. Іншими пасажирками виявились Анастасія Котвіцька і її мати Галина Кучер.
  • При перетині українського кордону вказані особи жодних коштів не задекларували, а українські митники огляду речей не провели.
  • Однак за даними джерел УП, згодом виявилося, що Котвіцька на території митного посту, ймовірно, "Тисабеч" (Угорщина) все ж таки задекларувала 28,8 млн доларів і 1,3 млн євро, оскільки їх знайшли угорські митники.

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Теми: СБУкорупціямитниця
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СБУ взялася за митників, які випустили за кордон дружину Котвіцького з мільйонами доларів у валізах

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