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СБУ взялась за таможенников, выпустивших за границу жену Котвицкого с чемоданами валюты

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 июля 2022, 12:59
СБУ взялась за таможенников, выпустивших за границу жену Котвицкого с чемоданами валюты

Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют факты незаконного перемещения через государственную границу большого объема наличных денежных средств. В частности - по противоправному вывозу из Украины 28 млн долларов США и 1,3 млн евро.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о миллионах наличных денег, вывезенных женой бывшего нардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого.

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В СБУ отмечают, что сейчас идет стадия сбора доказательств.

Прямая речь Дехтяренко: "По имеющейся информации, эти наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зеленый коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни.

Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что через "зеленый коридор" (без декларирования) можно вывозить не более 10 тыс. долларов США за раз.

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Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством.

Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела.

 

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) решается вопрос об уведомлении о подозрении.

В настоящее время идет масштабная работа над сбором доказательной базы и привлечением к ответственности всех причастных лиц".

Предысторя:

  • Анастасия Котвицкая (девичья фамилия Кучер) – жена бывшего нардепа от "Народного фронта" Игоря Александровича Котвицкого. Которого, в свою очередь, называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • 14 марта 2022 года на пункт "Вилок" Закарпатской таможни прибыл автомобиль Opel Vivaro. За рулем, а также в качестве одного из пассажиров находились граждане Венгрии. Другими пассажирками оказались Анастасия Котвицкая и ее мать Галина Кучер.
  • При пересечении украинской границы указанные лица никаких средств не задекларировали, а украинские таможенники досмотра вещей не провели.
  • Однако по данным источников УП, впоследствии оказалось, что Котвицкая на территории таможенного поста, веротяно, "Тисабеч" (Венгрия) все же задекларировала 28,8 млн долларов и 1,3 млн евро, поскольку их нашли венгерские таможенники.

Темы: СБУкоррупциятаможня
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