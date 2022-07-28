СБУ взялась за таможенников, выпустивших за границу жену Котвицкого с чемоданами валюты

Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют факты незаконного перемещения через государственную границу большого объема наличных денежных средств. В частности - по противоправному вывозу из Украины 28 млн долларов США и 1,3 млн евро.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о миллионах наличных денег, вывезенных женой бывшего нардепа от "Народного фронта" Игоря Котвицкого.

В СБУ отмечают, что сейчас идет стадия сбора доказательств.

Прямая речь Дехтяренко: "По имеющейся информации, эти наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены за один раз через "зеленый коридор" пункта пропуска Закарпатской таможни.

Такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству, потому что через "зеленый коридор" (без декларирования) можно вывозить не более 10 тыс. долларов США за раз.

Более того, сотрудники таможни не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством.

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Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) решается вопрос об уведомлении о подозрении.

В настоящее время идет масштабная работа над сбором доказательной базы и привлечением к ответственности всех причастных лиц".

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