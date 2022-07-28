Поліція просить родичів зниклих безвісти здати зразки ДНК

Національна поліція закликала родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко

Пряма мова Клименка: "Загалом виявлено близько 1600 тіл українців. Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити".

Деталі: За його словами, криміналісти Нацполіції показали свою ефективність під час роботи на місцях ворожих ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці, де загинуло і травмувалося багато людей.

Зокрема, завдяки двом мобільним ДНК-лабораторіям, які Україна отримала від партерів, правоохоронці мали змогу проводити ДНК-тести на місці.

Клименко також повідомив, що незабаром американська сторона передасть Нацполіції ще 26 таких ДНК-лабораторій.

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