Поліція просить родичів зниклих безвісти здати зразки ДНК
Національна поліція закликала родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.
Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко
Пряма мова Клименка: "Загалом виявлено близько 1600 тіл українців. Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити".
Деталі: За його словами, криміналісти Нацполіції показали свою ефективність під час роботи на місцях ворожих ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці, де загинуло і травмувалося багато людей.
Зокрема, завдяки двом мобільним ДНК-лабораторіям, які Україна отримала від партерів, правоохоронці мали змогу проводити ДНК-тести на місці.
Клименко також повідомив, що незабаром американська сторона передасть Нацполіції ще 26 таких ДНК-лабораторій.
Передісторія:
- В середині липня начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині виявили вже 1346 тіл мирних мешканців, які загинули від рук загарбників.