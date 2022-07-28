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Полиция просит родственников пропавших без вести сдать образцы ДНК

Ирина БалачукЧетверг, 28 июля 2022, 15:15
Фото jarmoluk с pixabay.com

Национальная полиция призвала родственников без вести пропавших украинцев сдать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации погибших в результате военных действий.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко

Прямая речь Клименко: "В общей сложности обнаружено около 1600 тел украинцев. Часть из них еще не идентифицирована. Поэтому я прошу прямых родственников пропавших без вести или погибших прийти в полицию и сдать тест на ДНК, чтобы мы могли эту работу ускорить".

Детали: По его словам, криминалисты Нацполиции показали свою эффективность во время работы на местах вражеских ракетных обстрелов в Кременчуге и Виннице, где погибло и травмировалось много людей.

В частности, благодаря двум мобильным ДНК-лабораториям, которые Украина получила от партеров, правоохранители имели возможность проводить ДНК-тесты на месте.

Клименко также сообщил, что в скором времени американская сторона передаст Нацполиции еще 26 таких ДНК-лабораторий.

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Темы: полициявойнажертвы
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