Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК

Верховна Рада законодавчо закріпила, що військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання.

Джерело: нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, законопроєкт №7436-д "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених"

Деталі: За словами Железняка, проєкт закону на засіданні 28 липня підтримали 293 парламентарі.

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Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт доповнює ККУ новою статтею 841 "Звільнення від відбування покарання у зв’язку з прийняттям рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого".

Цією статтею передбачено звільнення від відбування покарання засудженого, щодо якого уповноважений орган прийняв рішення про його передачу для обміну як військовополоненого та який надав згоду на проведення такого обміну.

Якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора направляє такого засудженого для подальшого відбування призначеного раніше покарання.

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Зміни до КПК (нова стаття 2011 КПК) пропонують передбачити можливість скасування слідчим суддею за клопотанням прокурора запобіжного заходу підозрюваному чи обвинуваченому, якщо уповноважений орган прийняв рішення про передачу його для обміну як військовополоненого.

Після того, як слідчий суддя чи суд скасовують запобіжний захід у порядку, передбаченому статтею 2011 КПК, то підозрюваного/обвинуваченого мають негайно звільнити та передати під нагляд уповноваженого органу.

Також у законопроєкті передбачено випадок, коли засуджений, який був звільнений судом від відбування покарання і обмін якого відбувся, до закінчення строків давності виконання обвинувального вироку знову буде затриманий на території України через участь у бойових діях. У такій ситуації суд його направить для відбування призначеного покарання.

Змінами до Кримінально-виконавчого кодексу України (до статті 152) передбачено, що підставою для звільнення від відбування покарання є "прийняття уповноваженим органом рішення про передачу особи для обміну як військовополоненого".

У разі прийняття судом рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого, така особа негайно звільняється від відбування покарання.

Повідомляється, що прийнятий законопроєкт дозволить реалізувати процедуру обміну підозрюваних, обвинувачених і засуджених як військовополонених.

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