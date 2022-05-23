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Полонений росіянин отримав довічне за вбивство цивільного

Понеділок, 23 травня 2022, 12:54

Російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, засудили до довічного ув'язнення.

Джерело: засідання Солом'янського райсуду Києва

Деталі: Суд визнав докази проти Шишимаріна і дійшов висновку, що вбивство було умисним.

Суд відкинув доводи захисту, що окупант нібито виконав наказ, оскільки його віддав військовий, який не був командиром Шишимаріна, а сам наказ був злочинним.

Каяття обвинуваченого суд не вважає щирим.

Шишимаріна визнали винним у порушенні законі і звичаїв війни. Цей злочин є міжнародним, а отже, особливо тяжким. 

Передісторія: 

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