Полонений росіянин отримав довічне за вбивство цивільного
Понеділок, 23 травня 2022, 12:54
Російського військового Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у вбивстві цивільного мешканця Сумщини, засудили до довічного ув'язнення.
Джерело: засідання Солом'янського райсуду Києва
Деталі: Суд визнав докази проти Шишимаріна і дійшов висновку, що вбивство було умисним.
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Суд відкинув доводи захисту, що окупант нібито виконав наказ, оскільки його віддав військовий, який не був командиром Шишимаріна, а сам наказ був злочинним.
Каяття обвинуваченого суд не вважає щирим.
Шишимаріна визнали винним у порушенні законі і звичаїв війни. Цей злочин є міжнародним, а отже, особливо тяжким.
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Передісторія:
- 4 травня СБУ опублікувала відео зізнання окупанта Шишимаріна у вбивстві цивільних.
- 11 травня прокуратура повідомила, що його справу відправили в суд.
- Шишимаріна звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни. Він визнав провину і розкаявся.
- Прокуратура попросила засудити Шишимаріна до довічного ув’язнення. Він визнав провину і попросив пробачити його.