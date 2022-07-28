Идущим на обмен военнопленным будут отменять наказание – ВР внесла изменения в УКУ и УПК

Верховная Рада законодательно закрепила, что военнопленным, которые идут на обмен, будут отменять наказание.

Источник: нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram, законопроект №7436-д "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный и Уголовно-исполнительный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры обмена лиц как военнопленных"

Детали: По словам Железняка, проект закона на заседании 28 июля поддержали 293 парламентария.

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Согласно пояснительной записке, законопроект дополняет УКУ новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного".

Эта статья предусматривает освобождение от отбывания наказания осужденного, в отношении которого уполномоченный орган принял решение о его передаче для обмена как военнопленного и который дал согласие на проведение такого обмена.

Если обмен осужденного не состоялся, то суд по ходатайству прокурора направляет осужденного для дальнейшего отбывания назначенного ранее наказания.

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Изменения в УПК (новая статья 2011 УПК) предлагают предусмотреть возможность отмены следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение о передаче его для обмена как военнопленного.

После того, как следственный судья или суд отменяют меру пресечения в порядке, предусмотренном статьей 2011 УПК, подозреваемого/обвиняемого должны немедленно освободить и передать под надзор уполномоченного органа.

Также в законопроекте предусмотрен случай, когда осужденный, освобожденный судом от отбывания наказания и обмен которого произошел, до истечения сроков давности исполнения обвинительного приговора снова будет задержан на территории Украины из-за участия в боевых действиях. В такой ситуации суд его направит для отбывания назначенного наказания.

Изменениями Уголовно-исполнительный кодекс Украины (к статье 152) предусмотрено, что основанием для освобождения от отбывания наказания является "принятие уполномоченным органом решения о передаче лица для обмена как военнопленного".

В случае принятия судом решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного такое лицо немедленно освобождается от отбывания наказания.

Сообщается, что принятый законопроект позволит реализовать процедуру обмена подозреваемых, обвиняемых и осужденных в качестве военнопленных.

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