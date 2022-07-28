Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомили про черговий ракетний удар окупантів по місту, загарбники поцілили по приватному сектору, пункту видачі гуманітарної допомоги. За останніми даними, поранено одну жінку.

Джерело: Кім у Telegram, Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Сєнкевича: "Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Наразі ще триває повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях".

Пряма мова Кіма: "Удар по приватному сектору, у тч по пункту видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція".

Деталі: За даними мера, російський снаряд влучив у подвір’я приватного житлового будинку і вибухнув буквально за кілька метрів від нього. Попередньо поранено одну жінка.

Пряма мова Сєнкевича: "Також значні руйнування отримали два сусідні будинки. У будинках навколо вибиті вікна і пошкоджений дах. Попередньо, внаслідок обстрілу поранення дістала одна жінка".

Що було раніше: Зранку 27 липня близько 06:20 Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство.