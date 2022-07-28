Оккупанты ударили по Николаеву, били по пункту выдачи гуманитарной помощи

Мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщили об очередном ракетном ударе оккупантов по городу, захватчики попали по частному сектору, пункту выдачи гуманитарной помощи. По последним данным ранена одна женщина.

Источник: Ким в Telegram, Сенкевич в Telegram

Прямая речь Сенкевича: "Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели. Пока еще продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях".

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Прямая речь Кима: "Удар по частному сектору, в тч. по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция".

Детали: По данным мэра, российский снаряд попал во двор частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него. Предварительно ранена одна женщина.

Прямая речь Сенкевича: "Также значительные разрушения получили два соседних дома. В домах вокруг выбиты окна и повреждена крыша. Предварительно, в результате обстрела ранения получила одна женщина".

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Что предшествовало: Утром 27 июля около 06:20 Николаев снова был обстрелян. По предварительной информации, попадания были в промышленную зону и ремонтное предприятие