Росіяни обстріляли Бахмут: 3 загиблих та 3 поранених

Російські окупанти 28 липня обстріляли Бахмут Донецької області, у результаті обстрілу загинули три людини, 3 особи отримали поранення.

Джерело: ДСНС Донеччини, глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленко: "Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків".

Деталі: Співробітники Служби порятунку повідомляють, що госпіталізували одну постраждалу особу до лікувального закладу Бахмута.

Кириленко повідомив, що росіяни обстріляли Бахмут 28 липня чотири рази з Ураганів.

За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.