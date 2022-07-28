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Росіяни обстріляли Бахмут: 3 загиблих та 3 поранених

Мазуренко Альона Четвер, 28 липня 2022, 20:55
фото: ТГ Кириленка

Російські окупанти 28 липня обстріляли Бахмут Донецької області, у результаті обстрілу загинули три людини, 3 особи отримали поранення. 

Джерело: ДСНС Донеччини, глава Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленко: "Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків".

 
 

Деталі: Співробітники Служби порятунку повідомляють, що госпіталізували одну постраждалу особу до лікувального закладу Бахмута.

Кириленко повідомив, що росіяни обстріляли Бахмут 28 липня чотири рази з Ураганів.

За попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.

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Теми: БахмутобстрілРосія
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