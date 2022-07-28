Россияне обстреляли Бахмут: 3 погибших и 3 раненых

Российские оккупанты 28 июля обстреляли Бахмут Донецкой области, в результате обстрела погибли три человека, 3 человека получили ранения.

Источник: ГСЧС Донецкой области, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "Уже сейчас известно о минимум трех погибших и трех раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов".

Детали: Сотрудники Службы спасения сообщают, что госпитализировали одного пострадавшего в лечебное учреждение Бахмута.

Кириленко сообщил, что россияне обстреляли Бахмут 28 июля четыре раза из Ураганов.

По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы.