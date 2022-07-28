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В МЗС Румунії відреагували на мапу Медведєва з мріями про поділ України

"Європейська правда"Четвер, 28 липня 2022, 21:28

В МЗС Румунії назвали пропагандою та дезінформацією поширену заступником голови Радбезу РФ Дмитром Медведєвим мапу з "планом поділу" України між сусідніми державами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві офіційного Бухареста

"Ми вважаємо такі дії частиною інструментів пропаганди та дезінформації, які РФ використовує вже тривалий час… Якісь "пропозиції" та "аналізи" з випадковим перемальовуванням кордонів держав і підбурюванням до порушення міжнародного права - не більш ніж цілковито невдалі спроби виправдати власні дії, що порушують заснований на правилах міжнародний порядок", - заявили в МЗС Румунії.

У заяві додають, що Румунія повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів та засуджує неспровоковану й невиправдану агресію РФ. 

"Румунія є і залишиться партнером України і підтвержує повну підтримку й глибокі співчуття українському народу", - зазначає МЗС.

Офіційний Бухарест також висловлює підтримку наданню Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Як повідомляла "Українська правда", Медвєдєв опублікував мапу, створену нібито "західними аналітиками", з поділом всієї території України крім Київщини між її сусідами. На ній Румунії "віддали" Чернівецьку й Вінницьку області. 

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Теми: РумуніяМедведєвУкраїна
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