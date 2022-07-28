В МИД Румынии отреагировали на карту Медведева с мечтами о разделе Украины

В МИД Румынии назвали пропагандой и дезинформацией распространенную заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым карту с "планом разделения" Украины между соседними государствами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении официального Бухареста

"Мы считаем такие действия частью инструментов пропаганды и дезинформации, которые РФ использует уже длительное время… Какие-то "предложения" и "анализы" со случайным перерисовыванием границ государств и подстрекательством к нарушению международного права - не более чем совершенно неудачные попытки оправдать собственные действия, нарушающие основанный на правилах международный порядок", – заявили в МИД Румынии.

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В заявлении добавляют, что Румыния полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно-признанных границ и осуждает непровоцированную и неоправданную агрессию РФ.

"Румыния есть и останется партнером Украины и подтверждает полную поддержку и глубокие соболезнования украинскому народу", - отмечает МИД.

Официальный Бухарест также повторил поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Как сообщала "Украинская правда", Медведев опубликовал карту, созданную якобы "западными аналитиками", с разделением всей территории Украины, кроме Киевщины, между её соседями. На ней Румынии "отдали" Черновицкую и Винницкую области.