Медведєв знову помріяв про розпад України: навіть карту опублікував

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв помріяв про розпад України та опублікував її карту у складі інших країн.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєв опублікував дві карти Європи і на одній із них Україна поділена на частини, нібито її територія входить до складу інших країн.

Реклама:

За словами Медведєва, цю карту створили "західні аналітики", але він їх не назвав.

Прибічнику Кремля хотілося б, щоб Україна складалася лише з Київської області, а Вінницька область чомусь відійшла під протекцію Румунії.

мапа, яку опублікував Медведєв

Раніше Медведєв поставив під сумнів існування у майбутньому України, проти якої Росія веде війну.

ВІДЕО ДНЯ

Чому це важливо: Таким чином Дмитро Медведєв вкотре визнав, що метою Росії є знищення України, що причина війни – не в жителях Донбасу, не в загрозі від НАТО і тим більше не в уявних "біолабораторіях" та "ядерних розробках".

Передісторія: Росія 8 років вела гібридну війну проти України, окупувавши у 2014 році півострів Крим та частину сходу України, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне відкрите вторгнення в Україну.

Володимир Путін та його пропагандисти називають війну "спеціальною військовою операцією".

Кремль брехав, що не планує війну, що не прагне змінити владу в Україні, а своєю метою називав захист чи так зване "звільнення" Донбасу від законної влади, тоді як насправді бажає захопити Україну повністю.

Найближчою метою російської армії, як бачиться, є контроль над східними й південними областями України для того, щоб окупований Крим отримував воду з материка та мав сухопутний шлях до РФ.