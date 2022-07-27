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Медведєв знову помріяв про розпад України: навіть карту опублікував

Мазуренко Альона Середа, 27 липня 2022, 21:04
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв помріяв про розпад України та опублікував її карту у складі інших країн.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєв опублікував дві карти Європи і на одній із них Україна поділена на частини, нібито її територія входить до складу інших країн.

За словами Медведєва, цю карту створили "західні аналітики", але він їх не назвав.

Прибічнику Кремля хотілося б, щоб Україна складалася лише з Київської області, а Вінницька область чомусь відійшла під протекцію Румунії.

 
мапа, яку опублікував Медведєв

Раніше Медведєв поставив під сумнів існування у майбутньому України, проти якої Росія веде війну.

Чому це важливо: Таким чином Дмитро Медведєв вкотре визнав, що метою Росії є знищення України, що причина війни – не в жителях Донбасу, не в загрозі від НАТО і тим більше не в уявних "біолабораторіях" та "ядерних розробках".

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Передісторія: Росія 8 років вела гібридну війну проти України, окупувавши у 2014 році півострів Крим та частину сходу України, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне відкрите вторгнення в Україну.

Володимир Путін та його пропагандисти називають війну "спеціальною військовою операцією".

Кремль брехав, що не планує війну, що не прагне змінити владу в Україні, а своєю метою називав захист чи так зване "звільнення" Донбасу від законної влади, тоді як насправді бажає захопити Україну повністю.

Найближчою метою російської армії, як бачиться, є контроль над східними й південними областями України для того, щоб окупований Крим отримував воду з материка та мав сухопутний шлях до РФ.

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Теми: МедведєвУкраїнаРосія
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