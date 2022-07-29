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Військові РФ викрали теплохід, щоб перепливати Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту

Анастасія КалатурП'ятниця, 29 липня 2022, 01:41
Військові РФ викрали теплохід, щоб перепливати Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту
Антонівський міст. Фото ren.tv

В Херсоні військові РФ викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро  в районі пошкодженого Антонівського мосту.

Джерело: поліція Херсонської області

Деталі: Теплохід був пришвартований на Карантинному острові.

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Дослівно: "В Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові.

Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту".

Нагадаємо: Антонівський міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона. Він був зруйнований ЗСУ.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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