Військові РФ викрали теплохід, щоб перепливати Дніпро біля зруйнованого Антонівського мосту
П'ятниця, 29 липня 2022, 01:41
В Херсоні військові РФ викрали пасажирський теплохід і з його допомогою переправляються через Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту.
Джерело: поліція Херсонської області
Деталі: Теплохід був пришвартований на Карантинному острові.
Реклама:
Дослівно: "В Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові.
Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту".
Нагадаємо: Антонівський міст є ключовим для постачання російським загарбникам військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона. Він був зруйнований ЗСУ.
ВІДЕО ДНЯ