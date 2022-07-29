Военные РФ похитили теплоход, чтобы переплывать Днепр у разрушенного Антоновского моста

В Херсоне военные РФ угнали пассажирский теплоход и с его помощью переправляются через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

Источник: полиция Херсонской области

Детали: Теплоход был пришвартован на Карантинном острове.

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Дословно: "В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, пришвартованным на Карантинном острове.

В настоящее время известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста".

Напомним: Антоновский мост является ключевым для снабжения российских захватчиков военнослужащими и военной техникой из оккупированного Крыма в Херсон. Он был разрушен ВСУ.