ISW: Росіяни зосередяться на захопленні Бахмута, та навряд чи зможуть взяти місто

Росіяни можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті, і малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що російські сили щосили намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не робили підтверджених дій у напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня. Таким чином, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, за рахунок тиску на Сіверск.

Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута.

Також зазначається, що росіяни можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки та створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

Російські сили також зробили спробу обмеженого наземного наступу на південній осі, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області. Вони намагаються зберегти свої наземні шляхи через Дніпро, що з'єднують Херсон з тиловими районами у східній частині Херсонської області.

Нагадаємо: На думку аналітиків ISW, росіяни, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні – на Сіверськ та на Бахмут.