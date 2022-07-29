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ISW: Росіяни зосередяться на захопленні Бахмута, та навряд чи зможуть взяти місто

Анастасія КалатурП'ятниця, 29 липня 2022, 04:35
ISW: Росіяни зосередяться на захопленні Бахмута, та навряд чи зможуть взяти місто
ФОТО: GETTY

Росіяни можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті, і  малоймовірно, що Бахмут вони зможуть взяти.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що російські сили щосили намагалися досягти конкретних успіхів навколо Сіверська і не робили підтверджених дій у напрямку міста з моменту захоплення адміністративного кордону Луганської області на початку липня. Таким чином, російське командування, швидше за все, спробує зберегти темп навколо Бахмута, можливо, за рахунок тиску на Сіверск.

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Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута.

Також зазначається, що росіяни  можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки  та створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

Російські сили також зробили спробу обмеженого наземного наступу на південній осі, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області. Вони намагаються зберегти свої наземні шляхи через   Дніпро, що з'єднують   Херсон з тиловими районами у східній частині Херсонської області.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На думку аналітиків ISW, росіяни, імовірно, можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні – на Сіверськ та на Бахмут.

Теми: війнаРосія
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