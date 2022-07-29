ISW: Россияне сосредоточатся на захвате Бахмута, но вряд ли смогут взять город

Россияне могут уменьшать попытки взять Северск и сосредоточиться на Бахмуте, и маловероятно, что Бахмут они смогут взять.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Отмечается, что российские силы вовсю пытались добиться конкретных успехов вокруг Северска и не предпринимали подтвержденных действий в направлении города с момента захвата административной границы Луганской области в начале июля. Таким образом, российское командование, скорее всего, попытается сохранить темп вокруг Бахмута, возможно, за счет давления на Северск.

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Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

Также отмечается, что россияне могут активизировать наступательные операции вокруг Авдеевки и создавать условия для возобновления наступательных операций в направлении Харькова.

Российские силы также предприняли попытку ограниченного наземного наступления на южной оси, но, вероятно, понесли территориальные потери в Херсонской области. Они пытаются сохранить свои наземные пути через Днепр, соединяющие Херсон с тыловыми районами в восточной части Херсонской области.

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Напомним: По мнению аналитиков ISW, россияне, вероятно, могут провести только две значительные наступательные операции в Украине – на Северск и Бахмут.