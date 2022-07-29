Російський снаряд прилетів поруч із зупинкою в Миколаєві: 5 загиблих

Зранку 29 липня окупанти обстріляли касетними снарядами один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло щонайменше 5 людей.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, губернатор Миколаївської області Віталій Кім у Telegram, голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram та газета "Новини N"

Пряма мова Сєнкевича: "Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі".

Пряма промова Кіма: "Щойно вистрілили поряд із зупинкою громадського транспорту. 12 людей лежить на землі. Швидкі поїхали, працюють".

Деталі: Кім додав, що відомо про 7 поранених та 5 загиблих. Голова Миколаївської облради Замазєєва повідомляє про 13 поранених станом на 11:40.

Передісторія:

16 травня російські війська обстріляли один із районів міста Миколаєва, використавши заборонені міжнародними нормами касетні боєприпаси.

22 травня Сєнкевич також повідомляв про обстріл Миколаєва касетними снарядами.