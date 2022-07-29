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Российский снаряд прилетел рядом с остановкой в Николаеве: 5 погибших

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 10:55
Место происшествия в Николаеве, фото Новости N

Утром 29 июля оккупанты обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, в результате чего погибло не менее 5 человек. 

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram, губернатор Николаевской области Виталий Ким в Telegram, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram та газета "Новини N".

Прямая речь Сенкевича: "Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые".

Прямая речь Кима: "Только что выстрелили рядом с остановкой общественного транспорта. 12 человек лежит на земле. Скорые поехали, работают".

Детали: Ким добавил, что известно о 7 раненых и 5 погибших. Глава Николаевского облсовета Замазеева сообщает о 13 раненых по состоянию на 11:40.

 
 

Предыстория:

  • 16 мая российские войска обстреляли один из районов города Николаева, использовав запрещенные международными нормами кассетные боеприпасы.
  • 22 мая Сенкевич также сообщал об обстреле Николаева кассетными снарядами.

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Темы: Николаеввойна
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