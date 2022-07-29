Росія готує ще одне ударне угруповання проти України – ГУР

Через нестачу живої сили для ведення бойових дій в Україні російські військові готують третій окремий армійський корпус, який формують в західному військовому окрузі РФ.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням на представника розвідки Вадима Скібіцького

Пряма мова Скібіцького: "За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів (для ведення бойових дій в Україні - ред.) Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі".

Деталі: Скібіцький уточнив, що росіяни планують сформувати корпус до середини серпня.

Також за даними розвідки в російських підрозділах катастрофічна нестача офіцерських кадрів. Цю проблему планується вирішити, у тому числі, шляхом формування армійського корпусу.

Скібіцький додав, що план прихованої мобілізації в Росії не вдався.

Що було раніше: З початку російської агресії Збройні сили України знищили 40 500 військових РФ.