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Россия готовит еще одну ударную группировку против Украины – ГУР

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 10:32
Фото: ГУР

Из-за нехватки живой силы для ведения боевых действий в Украине российские военные готовят третий отдельный армейский корпус, который формируют в западном военном округе РФ.

Источник: пресс-служба ГУР со ссылкой на представителя разведки Вадима Скибицкого

Прямая речь Скибицкого: "По подтвержденным данным, на середину июля было сформировано 8 батальонов (для ведения боевых действий в Украине – ред.) этого недостаточно для РФ. Эти батальоны формировались кое-как. В их состав набирали кого угодно. Поэтому для ведения боевых действий Россия приняла решение формировать третий отдельный армейский корпус. Сейчас он проходит формирование в западном военном округе".

Детали: Скибицкий уточнил, что россияне планируют сформировать корпус к середине августа.

Также по данным разведки в российских подразделениях катастрофическая нехватка офицерских кадров. Эту проблему планируется решить, в том числе путем формирования армейского корпуса.

Скибицкий добавил, что план скрытой мобилизации в России не удался.

Что предшествовало: С начала российской агрессии Вооруженные силы Украины уничтожили 40 500 военных РФ.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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