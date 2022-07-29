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Росіян Гаспаряна і Сергейцева оголосили в міжнародний розшук: закликали до геноциду українців

Ірина БалачукП'ятниця, 29 липня 2022, 11:46
Росіян Гаспаряна і Сергейцева оголосили в міжнародний розшук: закликали до геноциду українців
Сергейцев і Гаспарян. Колаж УП

Двох російських пропагандистів – політтехнолога Тимофія Сергейцева та автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, – які закликали до геноциду українського народу, оголосили в міжнародний розшук.

Джерело: СБУ у Facebook

Дослівно СБУ: "СБУ завершила досудове розслідування щодо ідеолога "денацифікації" України та російського політтехнолога, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на нашу державу.

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Їх оголошено у міжнародний розшук, тож тепер вони стали нев’їздними у цивілізовані країни світу".

Деталі: Повідомляється, що слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення Гаспаряна і Сєргєйцева до відповідальності.

Зокрема, у 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну.

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В СБУ зазначили, що саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його відносно України.

Сергейцев писав антиукраїнські публікації, якими просував ідеї про неспроможність України до подальшого існування, неповноцінність та другосортність української нації, а також про необхідність її знищення.

Росіянин публічно закликала владу РФ до фізичного знищення українських захисників та встановлення повного контролю над територією України.

Гаспарян та Сергейцев підозрюються у вчинені злочинів, передбачених  ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);  ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);  ч. 2 ст. 442 (геноцид) ККУ.

За результатами досудового розслідування обвинувальні акти скеровано до суду.

Передісторія: 

  • На початку квітня на головному прокремлівському пропагандистському сайті "РИА Новости" вийшла стаття Сергейцева про те, що росіянам хочеться зробити з Україною. Серед іншого, окупанти хочуть "перевиховати" український народ, а також влаштувати жорстку цензуру в політиці, культурі та освіті.
  • Сергейцев також відомий як автор плаката про "три сорти українців".

Теми: СБУРосіяпропагандагеноцид
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