Россиян Гаспаряна и Сергейцева объявили в международный розыск: призвали к геноциду украинцев

Двух российских пропагандистов – политтехнолога Тимофея Сергейцева и автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, – призывавших к геноциду украинского народа, объявили в международный розыск.

Источник: СБУ в Facebook

Дословно СБУ: "СБУ завершила досудебное расследование относительно идеолога "денацификации" Украины и российского политтехнолога, публично призвавших к геноциду украинского народа и вооруженному нападению на наше государство.

Они объявлены в международный розыск, и теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира".

Детали: Сообщается, что следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения Гаспаряна и Сергейцева к ответственности.

В частности, в 2018 году Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину.

В СБУ отметили, что именно этот человек распространил термин "денацификация" в России и начал употреблять его в отношении Украины.

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А Сергейцев писал антиукраинские публикации, которыми продвигал идеи о несостоятельности Украины к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения.

Россиянин публично призывал власти РФ к физическому уничтожению украинских защитников и установлению полного контроля над территорией Украины.

Гаспарян и Сергейцев подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 442 (геноцид) УКУ.

По результатам досудебного расследования обвинительные акты направлены в суд.

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