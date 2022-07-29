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Россиян Гаспаряна и Сергейцева объявили в международный розыск: призвали к геноциду украинцев

Ирина БалачукПятница, 29 июля 2022, 11:46
Россиян Гаспаряна и Сергейцева объявили в международный розыск: призвали к геноциду украинцев
Сергейцев и Гаспарян. Коллаж УП

Двух российских пропагандистов – политтехнолога Тимофея Сергейцева и автора книги "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков" Армена Гаспаряна, – призывавших к геноциду украинского народа, объявили в международный розыск.

Источник: СБУ в Facebook

Дословно СБУ: "СБУ завершила досудебное расследование относительно идеолога "денацификации" Украины и российского политтехнолога, публично призвавших к геноциду украинского народа и вооруженному нападению на наше государство.

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Они объявлены в международный розыск, и теперь они стали невъездными в цивилизованные страны мира".

Детали: Сообщается, что следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения Гаспаряна и Сергейцева к ответственности.

В частности, в 2018 году Гаспарян издал свою книгу, которая продвигает вымышленные нарративы по поводу несостоятельности становления украинского государства и призывает руководство России к военному нападению на Украину.

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В СБУ отметили, что именно этот человек распространил термин "денацификация" в России и начал употреблять его в отношении Украины.

А Сергейцев писал антиукраинские публикации, которыми продвигал идеи о несостоятельности Украины к дальнейшему существованию, неполноценности и второсортности украинской нации, а также о необходимости ее уничтожения.

Россиянин публично призывал власти РФ к физическому уничтожению украинских защитников и установлению полного контроля над территорией Украины.

Гаспарян и Сергейцев подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 442 (геноцид) УКУ.

По результатам досудебного расследования обвинительные акты направлены в суд.

Предыстория: 

  • В начале апреля на главном прокремлевском пропагандистском сайти "РИА Новости" вышла статья Сергейцева о том, что им хочется сделать с Украиной. Среди прочего оккупанты хотят перевоспитать украинской народ, устроить жесткую цензуру в политике, культуре и образовании.
  • Сергейцев также известный как автор плаката о "трех сортах украинцев".

Темы: СБУРосcияпропагандагеноцид
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