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81% українців підтримали б на референдумі вступ в ЄС, і 71% – вступ в НАТО – опитування

Ірина БалачукП'ятниця, 29 липня 2022, 12:49
81% українців підтримали б на референдумі вступ в ЄС, і 71% – вступ в НАТО – опитування
Фото Dusan_Cvetanovic з pixabay

Переважна більшість українців підтримали б вступ України до ЄС і НАТО, якби з цього приводу проводили референдум.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 6-20 липня

Дослівно КМІС: "У разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 81% серед усіх респондентів проголосували б "за" вступ. "Проти" вступу до ЄС – 4%.  Інші (15%) не брали б участь у голосуванні чи не знають, як голосувати. Дещо нижча підтримка у випадку вступу до НАТО, але також переважна більшість українців проголосували б "за" – 71% серед усіх респондентів". 

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Деталі: Проти вступу в НАТО проголосували б 7% та ще 22% населення не брали б участь у голосуванні чи не знають, як голосувати. 

 
Інфографіка КМІС

Соціологи підкреслюють, що в перерахунку до респондентів, які взяли б участь у волевиявленні, на референдумі щодо вступу до ЄС було б 96% голосів "за", на референдумі щодо вступу до НАТО – 91% голосів "за". 

Зазначається, що вступ до ЄС і до НАТО підтримують у всіх регіонах, хоча є тенденція до зниження підтримки із Заходу на Схід.

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Але навіть серед жителів Півдня і Сходу, відповідно, 77% і 71% серед усіх респондентів підтримали б приєднання України до ЄС та 65% і 56% підтримали б приєднання до НАТО. 

 
Інфографіка КМІС

Соціологи зазначають, що значно переважає підтримка вступу до ЄС і НАТО і серед російськомовних росіян: 53% підтримують вступ до ЄС, та 51%  – вступ до НАТО. 

 
Інфографіка КМІС

Дослівно КМІС: "Якщо порівнювати поточні настрої з тими, що були перед Революцією Гідності 2013-2014 років, можна бачити ріст підтримки вступу до ЄС з 47% до 81% (і зниження з 27% до 4% частки тих, хто проти вступу). У випадку НАТО в період до 2013 року лише 15-20% підтримували вступ до цієї організації (при більшості населення, яке виступало проти), у той час як зараз – 71% підтримують і лише 7% виступають проти".

Дослідження тривало 6-20 липня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.

Соціологи зазначають, що формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

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Передісторія: 

Теми: ЄСНАТОреферендумсоціологія
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