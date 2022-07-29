81% украинцев поддержали бы на референдуме вступление в ЕС, и 71% – вступление в НАТО – опрос

Подавляющее большинство украинцев поддержали бы вступление Украины в ЕС и НАТО, если бы по этому поводу проводился референдум.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 6-20 июля

Дословно КМИС: "В случае проведения референдума по вступлению в ЕС 81% среди всех респондентов проголосовали бы за вступление. "Против" вступления в ЕС – 4%. Другие (15%) не участвовали бы в голосовании или не знают, как голосовать. Несколько более низкая поддержка в случае вступления в НАТО, но также подавляющее большинство украинцев проголосовало бы "за" – 71% среди всех респондентов".

Детали: Против вступления в НАТО проголосовали бы 7% и еще 22% населения не участвовали бы в голосовании или не знают, как голосовать.

ИнфографИка КМИС

Социологи подчеркивают, что в пересчете на респондентов, которые приняли бы участие в волеизъявлении, на референдуме по вступлению в ЕС было бы 96% голосов "за", на референдуме по вступлению в НАТО – 91% голосов "за".

Отмечается, что вступление в ЕС и НАТО поддерживают во всех регионах, хотя есть тенденция к снижению поддержки с Запада на Восток.

Но даже среди жителей Юга и Востока соответственно 77% и 71% среди всех респондентов поддержали бы присоединение Украины к ЕС и 65% и 56% поддержали бы присоединение к НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

ИнфографИка КМИС

Социологи отмечают, что значительно преобладает поддержка вступления в ЕС и НАТО и среди русскоязычных россиян: 53% поддерживают вступление в ЕС и 51% – вступление в НАТО.

ИнфографИка КМИС

Дословно КМИС: "Если сравнивать текущие настроения с теми, что были перед Революцией Достоинства 2013-2014 годов, можно видеть рост поддержки вступления в ЕС с 47% до 81% (и снижение с 27% до 4% доли тех, кто против вступления). В случае с НАТО в период до 2013 года лишь 15-20% поддерживали вступление в эту организацию (при большинстве населения, которое выступало против), в то время как сейчас – 71% поддерживают и только 7% выступают против".

Исследование проходило 6-20 июля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля.

Социологи отмечают, что формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют надежно анализировать общественные настроения населения.

Читайте также: Что ждет Украину после решения о статусе кандидата и когда реально вступить в ЕС

Предыстория: