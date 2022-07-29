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В "Азові" оголосили полювання на причетних до вбивства полонених в Оленівці

Роман ПетренкоП'ятниця, 29 липня 2022, 13:03
білецький та азовці, фото getty images

Підрозділи "Азову" оголосили полювання на усіх причетних до масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня.

Джерело: засновник полку "Азов" Андрій Білецький у Telegram

Пряма мова Білецького: "Щодо удару по колонії в Оленівці, де перебувають наші з "Азовсталі". Цієї ночі росіяни вбили частину полонених азовців.

Російське командування обставило масове убивство полонених як дії української армії. Бійці полку були переведені в окрему будівлю.

Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої невідоме поняття офіцерської честі, а тим більше - дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни.

Росія не змогла перемогти "Азов" у чесному бою, тому намагається нас знищити віроломством.

Я від імені Азовських підрозділів оголошую полювання на кожного причетного до масового убивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані".

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Деталі: За словами Білецького, українські військові збирають інформацію про жертв і виконавців цього воєнного злочину.

Передісторія: Російська пропаганда вранці 29 липня заявила про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Джерела УП наголошують, що удару по українцях завдала Росія.

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Теми: Азов війнаРосія
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