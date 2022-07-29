В "Азове" объявили охоту на причастных к убийству пленных в Оленовке

Подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке 29 июля.

Источник: основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram

Прямая речь Билецкого: "Об ударе по колонии в Оленовке, где находятся наши из "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев.

Реклама:

Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание.

Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны.

Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, потому пытается нас уничтожить вероломством.

ВИДЕО ДНЯ

Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы".

Детали: По словам Билецкого, украинские военные собирают информацию о жертвах и исполнителях этого военного преступления.

Предыстория: Российская пропаганда утром 29 июля заявила об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Источники УП подчеркивают, что удар по украинцам нанесла Россия.