Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В "Азове" объявили охоту на причастных к убийству пленных в Оленовке

Роман ПетренкоПятница, 29 июля 2022, 13:03
Билецкий и азовцы, фото getty images

Подразделения "Азова" объявили охоту на всех причастных к массовому убийству украинских военнопленных в Оленовке 29 июля.

Источник: основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в Telegram

Прямая речь Билецкого: "Об ударе по колонии в Оленовке, где находятся наши из "Азовстали". Этой ночью россияне убили часть пленных азовцев.

Российское командование обставило массовое убийство пленных как действия украинской армии. Бойцы полка были переведены в отдельное здание.

Уже очевидно, что это был заранее спланированный акт страны, для которой неизвестно понятие офицерской чести, а тем более соблюдение Женевских конвенций, правил, законов и обычаев войны.

Россия не смогла победить "Азов" в честном бою, потому пытается нас уничтожить вероломством.

Я от имени Азовских подразделений объявляю охоту на каждого причастного к массовому убийству. Несет ответственность каждый рядовой исполнитель и каждый организатор независимо от должности и места пребывания. Где бы вы ни прятались, вы будете найдены и экстерминированы".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Билецкого, украинские военные собирают информацию о жертвах и исполнителях этого военного преступления.

Предыстория: Российская пропаганда утром 29 июля заявила об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Источники УП подчеркивают, что удар по украинцам нанесла Россия.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: АзоввойнаРосcия
Главное сегодня

Зеленский провел совещание из-за убийств защитников в Еленовке: доказательств вины РФ – достаточно

Защитники требуют представителей ООН и МККК отправиться в Еленовку – совместное заявление

Мы отомстим за каждого погибшего или искалеченного воина – Залужный

фотоЗеленский представил нового командующего ССО

В Турции заявили, что пока не рассматривают сотрудничество с РФ по производству Bayraktar

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72

Все новости...
Азов
6 лет назад убили Павла Шеремета. Что он писал о войне, русских и украинцах
Оккупанты предлагали пленному "Азовцу" паспорт "ДНР" – интервью бойца
Оккупанты хотят казнить двух "азовцев"
Последние новости
23:25
В Белом доме подтвердили, что Байден попытается во второй раз стать президентом
23:04
В ООН "потрясены" видео с пытками и убийством украинского пленного
22:38
Экономические новости 29 июля: в обменниках запретили табло с курсом, тарифы на коммуналку расти не будут
22:29
США "очень скоро" объявят о новом пакете военной помощи Украине
22:20
НБУ выкупил в резервы наибольше валюты с 2021 года
22:02
Руководитель партии встал в защиту главы МИД Бельгии, которая ездила в Крым за российские средства
21:55
В МИД России изложили свою версию телефонного разговора Блинкена с Лавровым
21:48
Евродепутаты требуют собраться для обсуждения расистских заявлений Орбана
21:48
Зеленский провел совещание из-за убийств защитников в Еленовке: доказательств вины РФ – достаточно
21:45
"Самым необычным местом для окопа было кладбище". История бойца ССО "Азов"
Все новости...