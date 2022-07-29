Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський приїхав в Одесу: Ми готові вивозити зерно

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 13:55
Фото: Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз, висловивши готовність України до виконання зернової угоди.

Джерело: пресслужба ОПУ, Зеленський у Telegram

 

Пряма мова Зеленського: "Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування.

Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити".

 
 

Деталі: Завантаження турецького судна відбулося в морському торговельному порту "Чорноморськ". За словами президента, перше завантаження з початку війни свідчить про те, що порт почав працювати.

 

Що було раніше:

  • Сьогодні посли країн "Групи семи" в Україні приїхали до Одеси, заявляючи про важливість угоди про експорт української агропромислової продукції.
  • Минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.
  • Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийзерноОдеська область
Головне сьогодні

"Нелюдські, варварські акти": ЄС про вбивство українських полонених в Оленівці

Зеленський провів нараду щодо вбивства захисників в Оленівці: доказів вини РФ - достатньо

Захисники вимагають представників ООН та МКЧХ відправитись в Оленівку – спільна заява

Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна – Залужний

фотоЗеленський представив нового командувача ССО

У Туреччині заявили, що поки не розглядають співпрацю з РФ щодо виробництва Bayraktar

Усі новини...
Зеленський
Зеленський збирав Ставку: обговорили забезпечення озброєнням
Прем’єр Нідерландів пообіцяв Зеленському не зменшувати військової підтримки цього літа
Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана
Останні новини
00:05
Зеленський дав пораду тим, хто не витримує бачити зло росіян
23:51
"Нелюдські, варварські акти": ЄС про вбивство українських полонених в Оленівці
23:44
Зеленський про Оленівку: Свідомий воєнний злочин, ООН і МКЧХ мають реагувати
23:25
У Білому домі підтвердили, що Байден спробує вдруге стати президентом
23:04
В ООН "приголомшені" відео з катуванням і вбивством українського полоненого
22:38
Економічні новини 29 липня: в обмінниках заборонили табло з курсом, тарифи на комуналку не зростуть
22:29
США "дуже скоро" оголосять про новий пакет військової допомоги Україні
22:20
НБУ викупив в резерви найбільше валюти з 2021 року
22:02
Керівник партії став на захист глави МЗС Бельгії, яка їздила до Криму за російські кошти
21:55
В МЗС Росії виклали свою версію телефонної розмови Блінкена з Лавровим
Усі новини...