Зеленський приїхав в Одесу: Ми готові вивозити зерно

Президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз, висловивши готовність України до виконання зернової угоди.

Джерело: пресслужба ОПУ, Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування.

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Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити".

Деталі: Завантаження турецького судна відбулося в морському торговельному порту "Чорноморськ". За словами президента, перше завантаження з початку війни свідчить про те, що порт почав працювати.

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