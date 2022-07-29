Зеленський приїхав в Одесу: Ми готові вивозити зерно
П'ятниця, 29 липня 2022, 13:55
Президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де ознайомився із завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз, висловивши готовність України до виконання зернової угоди.
Джерело: пресслужба ОПУ, Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Ми готові до експорту українського зерна. Чекаємо сигналів від наших партнерів щодо початку транспортування.
Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити".
Деталі: Завантаження турецького судна відбулося в морському торговельному порту "Чорноморськ". За словами президента, перше завантаження з початку війни свідчить про те, що порт почав працювати.
Що було раніше:
- Сьогодні посли країн "Групи семи" в Україні приїхали до Одеси, заявляючи про важливість угоди про експорт української агропромислової продукції.
- Минулої п’ятниці в Стамбулі між Туреччиною, Росією, Україною та ООН було підписано ініціативу з роблокування експорту українського продовольства морським шляхом.
- Уже наступного дня після підписання угоди Росія її порушила, здійснивши обстріл Одеського порту, що засудили ООН, ЄС і США, а Анкара закликала сторони виконувати досягнуті домовленості.
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