Зеленский приехал в Одессу: Мы готовы вывозить зерно

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз, выразив готовность Украины к выполнению зернового соглашения.

Источник: пресс-служба ОПУ, Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров относительно начала транспортировки.

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Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, заюирает жизни у других государств, мы даем им возможность выжить".

Детали: Погрузка турецкого судна произошла в морском торговом порту "Черноморск". По словам президента, первая погрузка с начала войны свидетельствует о том, что порт заработал.

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