Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский приехал в Одессу: Мы готовы вывозить зерно

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 13:55
Зеленский приехал в Одессу: Мы готовы вывозить зерно
Фото: Зеленский в Telegram

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз, выразив готовность Украины к выполнению зернового соглашения.

Источник: пресс-служба ОПУ, Зеленский в Telegram

 

Прямая речь Зеленского: "Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров относительно начала транспортировки.

Реклама:

Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, заюирает жизни у других государств, мы даем им возможность выжить".

 
 

Детали: Погрузка турецкого судна произошла в морском торговом порту "Черноморск". По словам президента, первая погрузка с начала войны свидетельствует о том, что порт заработал.

 

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Сегодня послы стран "Группы семи" в Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения по экспорту украинской агропромышленной продукции.
  • В прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.
  • Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

Темы: ЗеленскийзерноОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: