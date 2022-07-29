Зеленский приехал в Одессу: Мы готовы вывозить зерно

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз, выразив готовность Украины к выполнению зернового соглашения.

Источник: пресс-служба ОПУ, Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров относительно начала транспортировки.

Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, заюирает жизни у других государств, мы даем им возможность выжить".

Детали: Погрузка турецкого судна произошла в морском торговом порту "Черноморск". По словам президента, первая погрузка с начала войны свидетельствует о том, что порт заработал.

Что предшествовало:

Сегодня послы стран "Группы семи" в Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения по экспорту украинской агропромышленной продукции.

В прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.

Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.