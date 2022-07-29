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Зеленский приехал в Одессу: Мы готовы вывозить зерно

"Украинская правда"Пятница, 29 июля 2022, 13:55
Фото: Зеленский в Telegram

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где ознакомился с погрузкой украинского зерна на судно-зерновоз, выразив готовность Украины к выполнению зернового соглашения.

Источник: пресс-служба ОПУ, Зеленский в Telegram

 

Прямая речь Зеленского: "Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров относительно начала транспортировки.

Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, заюирает жизни у других государств, мы даем им возможность выжить".

 
 

Детали: Погрузка турецкого судна произошла в морском торговом порту "Черноморск". По словам президента, первая погрузка с начала войны свидетельствует о том, что порт заработал.

 

Что предшествовало:

  • Сегодня послы стран "Группы семи" в Украине приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения по экспорту украинской агропромышленной продукции.
  • В прошлую пятницу в Стамбуле между Турцией, Россией, Украиной и ООН была подписана инициатива по работе с экспортом украинского продовольствия морским путем.
  • Уже на следующий день после подписания соглашения Россия его нарушила, совершив обстрел Одесского порта, осудивших ООН, ЕС и США, а Анкара призвала стороны выполнять достигнутые договоренности.

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Темы: ЗеленскийзерноОдесская область
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