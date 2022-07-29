Тупицького заарештували заочно, ДБР вимагатиме екстрадиції

Подільський районний суд міста Києва обрав для колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: ДБР

Деталі: Це рішення відтепер дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

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Цією ж ухвалою сума застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого, перейшла до держави.

Передісторія:

У жовтні 2018 року в одному із кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду.

Крім того, колишній голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу" що на Донеччині.

25 травня 2021 року слідчі направили до суду обвинувальний акт стосовно Тупицького.

27 травня суд оголосив Тупицького в міжнародний розшук.