Тупицького заарештували заочно, ДБР вимагатиме екстрадиції
П'ятниця, 29 липня 2022, 14:41
Подільський районний суд міста Києва обрав для колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Джерело: ДБР
Деталі: Це рішення відтепер дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.
Цією ж ухвалою сума застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого, перейшла до держави.
Передісторія:
- У жовтні 2018 року в одному із кафе міста Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника голови КСУ, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати "потрібні" покази на користь колишнього голови Вищого господарського суду.
- Крім того, колишній голова у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами "Зуївського енергомеханічного заводу" що на Донеччині.
- 25 травня 2021 року слідчі направили до суду обвинувальний акт стосовно Тупицького.
- 27 травня суд оголосив Тупицького в міжнародний розшук.