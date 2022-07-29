Тупицького заарештували заочно, ДБР вимагатиме екстрадиції

Подільський районний суд міста Києва обрав для колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: ДБР

Деталі: Це рішення відтепер дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Цією ж ухвалою сума застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого, перейшла до держави.

Передісторія: