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Тупицкого арестовали заочно, ДБР потребует экстрадиции

Роман ПетренкоПятница, 29 июля 2022, 14:41
тупицкий, фото кс

Подольский районный суд города Киева избрал для бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: ДБР

Детали: Это решение теперь позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.

Этим же определением сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого, перешла к государству.

Предыстория:

  • В октябре 2018 года в одном из кафе города Киева экс-чиновник, занимавший в то время должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда.
  • Кроме того, бывший председатель в 2018 и 2019 годах предоставлял ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами "Зуевского энергомеханического завода" Донецкой области.
  • 25 мая 2021 года следователи направили в суд обвинительный акт в отношении Тупицкого.
  • 27 мая суд объявил Тупицкого в международный розыск.

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Темы: ТупицкийарестГБРКС
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