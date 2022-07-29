Тупицкого арестовали заочно, ДБР потребует экстрадиции

Подольский районный суд города Киева избрал для бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: ДБР

Детали: Это решение теперь позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии.

Этим же определением сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого, перешла к государству.

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