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Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 14:55

Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.

Про це повідомляє македонське РТС, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72 після того, як у соцмережах з’явилися кадри з колоною техніки.

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В оборонному відомстві зазначили, що танки були на озброєнні у підрозділі, який невдовзі розформують. Рішення передати їх Україні додатково аргументували тим, що ще за кілька років ця техніка стане застарілою і її все одно потрібно замінювати сучасними. Скільки танків передають Україні, не уточнюють. 

Загалом, наскільки відомо, армія Північної Македонії має на озброєнні близько 30 танків Т-72.

Нагадаємо, днями стало відомо про передачу Польщею танків PT-91 Twardy.

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Теми: Македоніязброя
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