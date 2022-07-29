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Северная Македония передает Украине советские танки Т-72

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 14:55

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72, ​​которые планировали снимать с вооружения в ближайшие годы.

Об этом сообщает македонская РТС, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72 после того, как в соцсетях появились кадры с колонной техники.

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В оборонном ведомстве отметили, что танки были на вооружении в подразделении, которое вскоре будет расформировано. Решение передать их Украине дополнительно аргументировали тем, что еще через несколько лет эта техника станет устаревшей и ее все равно нужно заменять современной. Сколько танков передается Украине, не уточняется.

Всего, насколько известно, армия Северной Македонии имеет на вооружении около 30 танков Т-72.

Напомним, на днях стало известно о передаче Польшей танков PT-91 Twardy.

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Темы: Македонияоружие
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