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У Миколаєві розповіли про стан поранених внаслідок ранкового обстрілу

"Українська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 16:40
Зупинка громадського транспорту у Миколаєві після обстрілу, фото Новости N

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва госпіталізовано 12 людей, з них четверо перебувають у реанімації та ще трьох оперують медики. 

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова: "Наразі відомо про 5 загиблих. 12 осіб із пораненнями госпіталізовано, семеро з них - у важкому стані, трьох оперують, четверо - у реанімації.

Удар був завданий із РСЗВ, тому площа ураження дуже велика, вона сягає кількасот метрів. Тому багато постраждалих. Є ще легко поранені, які після надання медичної допомоги лікуватимуться вдома". 

Деталі: Сєнкевич додав, що жодного військового на зупинці громадського транспорту не було. Загинули і постраждали цивільні, які зранку прямували по своїх справах. 

Передісторія: 29 липня окупанти обстріляли один з районів Миколаєва, в результаті чого загинуло 5 людей поблизу зупинки громадського транспорту.

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Теми: Миколаїввійнавибух
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