В Николаеве рассказали о состоянии пострадавших после утреннего обстрела

В результате утренних обстрелов Николаева госпитализировано 12 человек, из них четверо находятся в реанимации и еще троих оперируют медики.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram

Прямая речь: "Пока известно о 5 погибших. 12 человек с ранениями госпитализированы, семь из них - в тяжелом состоянии, трое оперируют, четверо - в реанимации.

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Удар был нанесен с РСЗО, поэтому площадь поражения очень велика, она достигает нескольких сотен метров. Потому много пострадавших. Еще есть легко раненые, которые после оказания медицинской помощи будут лечиться дома".

Детали: Сенкевич добавил, что ни одного военного на остановке общественного транспорта не было. Погибли и пострадали гражданские, утром направлявшиеся по своим делам.

Предыстория: 29 июля оккупанты обстреляли один из районов Николаева, в результате чего погибли 5 человек вблизи остановки общественного транспорта.