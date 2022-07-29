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На Донецькому напрямку звільнили село – 53 ОМБр

Ірина БалачукП'ятниця, 29 липня 2022, 17:12
На Донецькому напрямку звільнили село – 53 ОМБр
Скриншот з відео

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про звільнення одного з населених пунктів на Донецького напрямку.

Джерело: 53 ОМБр у Facebook

Дослівно 53 ОМБр: "Тепер про це можна говорити… Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР" було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку".

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Деталі: Про який саме населений пункт ідеться, бригада не повідомляє.

Водночас зазначається, що нині село більше схоже на примару – всюди стоїть "мертва" військова техніка та потрощені будинки, а мешканці діляться страшними спогадами.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що ЗСУ продовжують просуватися у Херсонській області – за останні два тижні звільнили 3 села.

Теми: Донецька областьвійна
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