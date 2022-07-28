ЗСУ за два тижні звільнили 3 села на Херсонщині – Генштаб

Збройні сили продовжують просуватися у Херсонській області – за останні два тижні звільнили 3 села.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня

Пряма мова Громова: "Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягами останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка".

Передісторія:

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив що російські загарбники стягують додаткові сили на південь України, зокрема, у Херсонську область, але українці націлені звільняти окуповані території.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна нанесла удари по Антонівському мосту у Херсоні, щоб позбавити російських окупантів можливості перекидати свої війська у Херсонській області. Він підкреслив, що Україна буде звільняти свою територію "воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами", поки не вийде на законні кордони.