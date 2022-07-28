Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ за два тижні звільнили 3 села на Херсонщині – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 28 липня 2022, 11:59
Скриншот з google.maps

Збройні сили продовжують просуватися у Херсонській області – за останні два тижні звільнили 3 села.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня

Пряма мова Громова: "Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягами останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка".  

Передісторія: 

  • Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив що російські загарбники стягують додаткові сили на південь України, зокрема, у Херсонську область, але українці націлені звільняти окуповані території.
  • Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна нанесла удари по Антонівському мосту у Херсоні, щоб позбавити російських окупантів можливості перекидати свої війська у Херсонській області. Він підкреслив, що Україна буде звільняти свою територію "воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами", поки не вийде на законні кордони.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьвійнаокупація
Головне сьогодні

Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги

Зеленський підтвердив позбавлення громадянства Корбана

Військовополоненим, які йдуть на обмін, скасовуватимуть покарання – ВР внесла зміни в ККУ і КПК

Рада підтримала закон про особливий статус поляків в Україні

Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму

СБУ взялася за митників, які випустили за кордон дружину Котвіцького з мільйонами доларів у валізах

Усі новини...
Херсонська область
Окупанти стягують додаткові сили на Херсонщину, але ЗСУ націлені на перемогу – Данілов
Українські бійці знищили склад боєприпасів росіян на Херсонщині
Пересуватися Антонівським мостом неможливо – Херсонська ОДА
Останні новини
21:43
Прем'єр Болгарії розповів про вплив Росії в країні та підривну роботу посольства РФ
21:28
В МЗС Румунії відреагували на мапу Медведєва з мріями про поділ України
21:18
Чехія слідом за Румунією йде з російських інвестиційних банків
21:08
"Нафтогаз" отримав дозвіл АМКУ приєднати шість ТЕЦ
20:55
відеоНа Вінниччині священник московського патріархату побив хрестом отця ПЦУ під час похорону
20:55
фотоРосіяни обстріляли Бахмут: 3 загиблих та 3 поранених
20:50
Окупанти вдарили по Миколаєву, поцілили по пункту видачі гуманітарної допомоги
20:29
У Конгресі США кажуть про наявність підтримки надання Україні далекобійних ракет для HIMARS
20:14
Ексдружина Боголюбова відсудила в Приватбанку $18 мільйонів – банк подає касацію
20:02
В Україні створять Коледж Європи – Зеленський
Усі новини...