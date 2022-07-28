ЗСУ за два тижні звільнили 3 села на Херсонщині – Генштаб

Збройні сили продовжують просуватися у Херсонській області – за останні два тижні звільнили 3 села.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня

Пряма мова Громова: "Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягами останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка".

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