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ЗСУ за два тижні звільнили 3 села на Херсонщині – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 28 липня 2022, 11:59
ЗСУ за два тижні звільнили 3 села на Херсонщині – Генштаб
Скриншот з google.maps

Збройні сили продовжують просуватися у Херсонській області – за останні два тижні звільнили 3 села.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 28 липня

Пряма мова Громова: "Нашими військовими частинами і підрозділами продовжується поетапне звільнення Херсонської області від окупаційних військ РФ. Протягами останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка".  

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Передісторія: 

  • Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомив що російські загарбники стягують додаткові сили на південь України, зокрема, у Херсонську область, але українці націлені звільняти окуповані території.
  • Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна нанесла удари по Антонівському мосту у Херсоні, щоб позбавити російських окупантів можливості перекидати свої війська у Херсонській області. Він підкреслив, що Україна буде звільняти свою територію "воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами", поки не вийде на законні кордони.

Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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