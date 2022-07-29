Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Донецком направлении освободили село – 53 ОМБр

Ирина БалачукПятница, 29 июля 2022, 17:12
На Донецком направлении освободили село – 53 ОМБр
Скриншот из видео

53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила об освобождении одного из населенных пунктов на Донецком направлении.

Источник: 53 ОМБр в Facebook

Дословно 53 ОМБр: "Теперь об этом можно говорить… Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении".

Реклама:

Детали: О каком именно населенном пункте идет речь, бригада не сообщает.

В то же время отмечается, что сейчас это село больше похоже на призрак – повсюду стоит "мертвая" военная техника и разбитые дома, а жители делятся страшными воспоминаниями.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что ВСУ продолжают продвигаться в Херсонской области – за последние две недели освободили 3 села.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Донецкая область
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Последние новости
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
Все новости...
Реклама: