На Донецком направлении освободили село – 53 ОМБр

53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила об освобождении одного из населенных пунктов на Донецком направлении.

Источник: 53 ОМБр в Facebook

Дословно 53 ОМБр: "Теперь об этом можно говорить… Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении".

Детали: О каком именно населенном пункте идет речь, бригада не сообщает.

В то же время отмечается, что сейчас это село больше похоже на призрак – повсюду стоит "мертвая" военная техника и разбитые дома, а жители делятся страшными воспоминаниями.

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