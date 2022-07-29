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Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 липня 2022, 18:15
Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини
Ірина Верещук, фото Мінінтеграції

Кабінет міністрів створив координаційний штаб, що займатиметься організацією евакуації мешканців із Донецької області. 

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Деталі: Зазначається, що створення такого штабу було ініціативою Мінреінтеграції.

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Очолила штаб віцепрем’єр, глава МінТОТ Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА.

У міністерстві зазначили, що штаб займатиметься координацією дій влади, військових та волонтерів щодо вивезення мешканців з небезпечних місць, їхнього розселення та надання допомоги.

Що передувало: У четвер Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації.

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Теми: Донецька областьевакуаціяВерещук
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