Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области
Пятница, 29 июля 2022, 18:15
Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации жителей Донецкой области.
Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Детали: Отмечается, что создание такого штаба было инициативой Минреинтеграции.
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Возглавила штаб вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА.
В министерстве отметили, что штаб будет заниматься координацией действий властей, военных и волонтеров по вывозу жителей из опасных мест, их расселению и оказанию помощи.
Что предшествовало: В четверг Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации.
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