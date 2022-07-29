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Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области

Катерина ТищенкоПятница, 29 июля 2022, 18:15
Ирина Верещук, фото Мининтеграции

Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации жителей Донецкой области.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали: Отмечается, что создание такого штаба было инициативой Минреинтеграции.

Возглавила штаб вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА.

В министерстве отметили, что штаб будет заниматься координацией действий властей, военных и волонтеров по вывозу жителей из опасных мест, их расселению и оказанию помощи.

Что предшествовало: В четверг Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации.

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Темы: Донецкая областьэвакуацияВерещук
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