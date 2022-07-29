Кулеба чекає реакції ООН на вбивство в Оленівці українських полонених з "Азовсталі"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН встановити обставини загибелі в Оленівці полонених українських військових, а Червоний Хрест - перевірити становище інших полонених.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter.
"Закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл пенітенціарного закладу в Оленівці і відвідати місце подій, щоб встановити усі факти цього огидного злочину. Також закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста перевірити становище усіх українських військовополонених", - заявив Кулеба.
Також у зв’язку з цим він закликав міжнародну спільноту негайно визнати Росію державою-терористом.
Як повідомляла "Українська правда", вранці 29 липня російські пропагандистські ЗМІ заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Повідомляють про понад 50 загиблих серед них.
СБУ згодом опублікувала перехоплення телефонних розмов, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху всередині приміщення, де утримували полонених.
МЗС України засудило останні випадки катування та вбивств українських військовополонених росіянами та закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути на них увагу.
Читайте також: Шахрайство об’єднаних націй: як викинути Росію з місця в Радбезі ООН, яке їй не належить