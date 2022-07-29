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Кулеба чекає реакції ООН на вбивство в Оленівці українських полонених з "Азовсталі"

"Європейська правда"П'ятниця, 29 липня 2022, 20:04
Кулеба чекає реакції ООН на вбивство в Оленівці українських полонених з Азовсталі
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ООН встановити обставини загибелі в Оленівці полонених українських військових, а Червоний Хрест - перевірити становище інших полонених.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму Twitter.

"Закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл пенітенціарного закладу в Оленівці і відвідати місце подій, щоб встановити усі факти цього огидного злочину. Також закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста перевірити становище усіх українських військовополонених", - заявив Кулеба. 

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Також у зв’язку з цим він закликав міжнародну спільноту негайно визнати Росію державою-терористом.

Як повідомляла "Українська правда", вранці 29 липня російські пропагандистські ЗМІ заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримуються українські полонені. Повідомляють про понад 50 загиблих серед них. 

СБУ згодом опублікувала перехоплення телефонних розмов, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху всередині приміщення, де утримували полонених.

ВІДЕО ДНЯ

МЗС України засудило останні випадки катування та вбивств українських військовополонених росіянами та закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути на них увагу.

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Теми: Кулеба ДмитрополоненіООНАзов
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