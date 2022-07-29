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Кулеба ждет реакции ООН на убийство в Еленовке украинских пленных из "Азовстали"

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 20:04
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН на месте установить обстоятельства гибели в Еленовке пленных украинских военных, а Красный Крест – проверить положение других пленных.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем Twitter.

"Призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военнослужащих из "Азовстали", решительно осудить Россию за обстрел пенитенциарного заведения в Еленовке и посетить место событий, чтобы установить все факты этого отвратительного преступления. Также призываю Международный комитет Красного Креста проверить положение всех украинских военнослужащих", заявил Кулеба.

Также он призвал международное сообщество немедленно признать Россию государством-террористом.

Как сообщала "Украинская правда", утром 29 июля российские пропагандистские СМИ заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Сообщают о более чем 50 погибших среди них. 

СБУ позже опубликовала перехват телефонных разговоров, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты во взрыве внутри помещения, где содержались пленные.

МИД Украины осудило последние случаи пыток и убийств украинских военнопленных россиянами и призвал Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на эти факты.

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Темы: Кулеба ДмитрийпленныеООНАзов
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