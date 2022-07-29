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Кулеба ждет реакции ООН на убийство в Еленовке украинских пленных из "Азовстали"

"Европейская правда"Пятница, 29 июля 2022, 20:04
Кулеба ждет реакции ООН на убийство в Еленовке украинских пленных из Азовстали
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ООН на месте установить обстоятельства гибели в Еленовке пленных украинских военных, а Красный Крест – проверить положение других пленных.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем Twitter.

"Призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военнослужащих из "Азовстали", решительно осудить Россию за обстрел пенитенциарного заведения в Еленовке и посетить место событий, чтобы установить все факты этого отвратительного преступления. Также призываю Международный комитет Красного Креста проверить положение всех украинских военнослужащих", заявил Кулеба.

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Также он призвал международное сообщество немедленно признать Россию государством-террористом.

Как сообщала "Украинская правда", утром 29 июля российские пропагандистские СМИ заявили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Сообщают о более чем 50 погибших среди них. 

СБУ позже опубликовала перехват телефонных разговоров, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты во взрыве внутри помещения, где содержались пленные.

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МИД Украины осудило последние случаи пыток и убийств украинских военнопленных россиянами и призвал Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на эти факты.

Темы: Кулеба ДмитрийпленныеООНАзов
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