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В ООН "приголомшені" відео з катуванням і вбивством українського полоненого

Катерина ТищенкоП'ятниця, 29 липня 2022, 23:04
прапор ООН, фото Getty Images

Моніторингова місія ООН з прав людини "приголомшена" відео з кастрацією та вбивством українського полоненого російським військовим і закликає "всі сторони" уникати тортур та вбивств військовополонених.

Джерело: Моніторингова місія ООН з прав людини у Facebook, Офіс генпрокурора

Дослівно місія ООН: "Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні приголомшена останніми відео, на яких явно зображуються побиття, тортури, кастрація та вбивство захопленого в полон військовослужбовця Збройних Сил України чоловіком, який, як видається, є військовослужбовцем Збройних Сил Російської Федерації або пов'язаних з ними озброєних груп.

На одному з відео військовослужбовцю після тортур вистрілили в голову, а його тіло протягли до канави. Такі дії, якщо отримають підтвердження, кваліфікуються як воєнні злочини".

Деталі: При цьому в місії ООН зазначили, що це лише останнє з низки відео, на яких зображені тортури та позасудові страти військовополонених та осіб, які перестали брати участь у бойових діях, скоєних воюючими сторонами.

"Наша місія повідомляла у публічній доповіді про відео, на яких українські військовослужбовці стріляють у ноги трьом полоненим російським солдатам, а також про випадок убивства пораненого російського солдата", - йдеться у заяві.

"Всі сторони зобов'язані уникати тортур, вбивств і обіцянок не щадити військових, що здалися в полон. Сторони повинні своєчасно та ефективно розслідувати всі можливі випадки тортур та незаконних вбивств. Військові злочинці повинні піддаватися кримінальному переслідуванню, а їхні справи розглядатися компетентним судом", - додали в місії.

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Разом з тим, генеральний прокурор Андрій Костін взяв під особистий контроль розслідування катувань і вбивства полоненого українського військового.

Дослівно Костін: "Наджорстокі звірства стали візитівкою російської армії. Катування та жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими є одним з найпоширеніших видів воєнних злочинів, які вчиняють російські військові на нашій землі. Розслідування цієї категорії злочинів є одним з основних пріоритетів Офісу генерального прокурора.

Однак останній випадок, відео якого широко поширювалося у соціальних мережах, перевищив своєю жорстокістю всі межі людської уяви. Ми побачили нелюдське поводження з військовополоненим у формі Збройних Сил України з боку окупантів, від якого здригнулися навіть прокурори та слідчі, які мають досвід розслідування жорстоких вбивств та катувань".

Більше деталей: Костін повідомив, що прокурори Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, розпочали досудове розслідування з цього приводу, яке здійснюватиме Головне слідче управління СБУ.

Передісторія:

  • Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого - каструє його канцелярським ножем. Пізніше було оприлюднено ще одне відео - з убивством цього ж полоненого.
  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генпрокурора щодо оприлюдненого відео катувань окупантами військового ЗСУ, також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного червоного Хреста.

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Теми: ООНполонені
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